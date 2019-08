Gepubliceerd op | Views: 791 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na het recente sterke herstel en kijken vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, die later in de week begint.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 548,89 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 804,71 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD (plus 4 procent) toonde wat herstel na de forse koersval in de afgelopen dagen en was de sterkste stijger in de AEX. Staalconcern ArcelorMittal stond onderaan met een verlies van 1,2 procent. In de MidKap sloot baggeraar Boskalis de rij met een min van 2,2 procent. Fitnessketen Basic-Fit ging aan kop met een plus van 1,3 procent.

Beter Bed

Op de lokale markt was Beter Bed een opvallende stijger. De beddenverkoper, die dit jaar al bijna de helft aan beurswaarde zag verdampen, steeg 10 procent. Avantium zakte 6 procent. Het chemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan de onderneming zelf had voorzien. Ook het nettoverlies liep op. Dat had te maken met hogere kosten voor de volledige integratie van de voormalige samenwerking met BASF.

Osram Licht steeg 1,7 procent in Frankfurt. Investeerders Bain Capital en Carlyle Group overwegen volgens persbureau Bloomberg hun bod op het Duitse verlichtingsbedrijf te verhogen. De partijen zien in dat hun huidige bod van 3,4 miljard euro niet meer hoog genoeg is als de Oostenrijkse sensormaker AMS (plus 0,3 procent) zijn rivaliserende voorstel doorzet.

Euro

In Parijs klom Casino 4,4 procent. Het Franse winkelconcern stoot voor nog eens 2 miljard euro aan bezittingen af. De inkrimping is bedoeld om iets te doen aan de grote schuldenlast van het bedrijf. In Londen zakte mijnbouwer BHP 0,9 procent na publicatie van de jaarresultaten. Sieradenverkoper Pandora, die ook met cijfers kwam, klom 5,4 procent in Kopenhagen.

De euro was 1,1077 dollar waard, tegen 1,1095 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 56,32 dollar. Brentolie klom 0,2 procent in prijs tot 59,85 dollar per vat.