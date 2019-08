'Iets hogere omzet voor Boskalis verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 1.040

AMSTERDAM (AFN) - Boskalis heeft in het eerste halfjaar naar verwachting een iets hogere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Dat schrijven analisten van ING in een vooruitblik op de cijfers van de maritiem dienstverlener. Volgens de bank is het vooral belangrijk wat de onderneming te melden heeft over ontwikkelingen in zijn belangrijkste eindmarkten.

Wat betreft de blik op die markten, denkt ING dat het bestuur van Boskalis weinig nieuws zal brengen. Zo zou er nog geen zichtbaar herstel zijn op de oliemarkt, terwijl de activiteiten op vlak van baggerwerk stabiel zijn maar met sterke concurrentie te maken hebben. Naar klussen voor windmolenparken blijft vraag bestaan, maar het risico op vertragingen bij deze projecten is groot, aldus ING.

Voor de eerste zes van maanden van 2019 gaan marktvorsers van ING uit van een omzet van net geen 1,2 miljard euro, wat een stijging van 2,8 procent zou betekenen. Ze blijven daarmee iets onder de gemiddelde verwachting van analisten, die wijst op een groei van bijna 6 procent tot ruim 1,2 miljard euro aan opbrengsten.

De operationele winst (ebit) neemt volgens ING toe tot 53 miljoen euro, tegenover 47,4 miljoen euro een jaar eerder. Bij die resultaten is nog de oude boekhoudmethode aangehouden, waardoor de schatting moeilijk te vergelijken is met de algehele consensus. Die komt neer op 58 miljoen euro volgens de dit jaar ingestelde boekhoudstandaard IFRS 16.