TomTom denkt mee met elektrische rijders

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat het makkelijker maken voor klanten om routes te plannen voor elektrische auto's. Het bedrijf biedt daarvoor twee nieuwe stukjes software, zogeheten api's, aan.

Met de Long Distance EV Routing API kunnen klanten routes plannen die langer zijn dan een elektrische auto op één acculading af kan leggen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van TomTom over de locatie en beschikbaarheid van laders en wordt de tijd die nodig is voor het opladen van de auto meegeteld in de verwachte aankomsttijd. De EV Charging Stations Availability API toont de beschikbaarheid van laadpalen en welke aansluitingen zij hebben.

Ontwikkelaars kunnen de nieuwe api's per direct inbouwen in hun software.