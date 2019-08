'Bain en Carlyle overwegen hoger bod Osram'

Gepubliceerd op | Views: 398

MÜNCHEN (AFN) - Investeerders Bain Capital en Carlyle Group overwegen naar verluidt om hun bod op het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht te verhogen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de partijen inzien dat hun huidige bod van 3,4 miljard euro niet meer hoog genoeg is als de Oostenrijkse sensormaker AMS zijn rivaliserende voorstel doorzet.

Het bestuur van Osram moet nog een beslissing nemen om een zogeheten standstill-overeenkomst met Bain en Carlyle te verbreken. Die weerhoudt AMS er nu nog van een formeel bod te doen. Er wordt wel al gesproken tussen Osram en AMS. De Oostenrijkers hebben 3,7 miljard euro over voor de branchegenoot van het Nederlandse Signify.

Op de beurs in Frankfurt veerde het aandeel dinsdagochtend in de eerste handelsminuten zo'n 2 procent op tot 35,33 euro. Het bestuur van Osram liet vorige maand nog weten achter het bod van Bain en Carlyle te staan. Dat bedroeg 35 euro per aandeel. Maar grootaandeelhouder Allianz Global Investors, die bijna een tiende van de aandelen van Osram in handen heeft, kon zich daar niet in vinden. Het voorstel van AMS komt neer op 38,50 euro per aandeel.

Osram, dat in 2013 door Siemens op eigen benen werd gezet en al 110 jaar oud is, heeft het al tijden moeilijk. Dat komt mede door de zwakke prestaties van de auto-industrie en de mindere economische vooruitzichten wereldwijd.