Winkelbedrijf Casino krimpt verder in

Gepubliceerd op | Views: 312

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse winkelconcern Casino stoot voor nog eens 2 miljard euro aan bezittingen af. De inkrimping is bedoeld om iets te doen aan de grote schuldenlast van het bedrijf.

Casino was al bezig met een desinvesteringsronde van 2,5 miljard euro die in het eerste kwartaal van 2020 afgerond moet zijn. De aanvullende uitverkoop moet een jaar later klaar zijn.

Het concern kampt met een krimpend marktaandeel in eigen land. De schuldenberg zorgt ervoor dat het bedrijf in het vizier is gekomen van shortsellers, die gokken op betalingsproblemen bij Casino en een dalende beurskoers. Eerder al werd het dividend voor volgend jaar geschrapt.