BHP profiteert van hoge ijzerertsprijzen

Gepubliceerd op | Views: 390

MELBOURNE (AFN/RTR) - Mijnbouwgigant BHP heeft in zijn gebroken boekjaar de hoogste winst in vijf jaar tijd behaald. Het Australische concern profiteerde voornamelijk van een stijging van de prijzen voor ijzererts. Aandeelhouders profiteren ook mee, want het bedrijf kondigde het hoogste dividend in zijn geschiedenis aan.

De prijzen voor ijzererts stonden vooral begin dit jaar hoog. Het leidde ertoe dat de winst in het boekjaar, dat liep tot eind juni, met 124 procent steeg tot 8,3 miljard dollar. BHP keert daarvan 3,9 miljard dollar uit aan aandeelhouders. Dat komt bovenop een speciaaldividend van in totaal 17 miljard dollar dat eerder al werd uitgekeerd in verband met de verkoop van schalie-activiteiten.

BHP, voorheen bekend als BHP Billiton, waarschuwde ook voor de gevolgen voor de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De handelspolitiek van de Amerikanen blijft onzeker, aldus het bedrijf. Als het conflict verder verergert, zal dat de prijzen voor grondstoffen als ijzererts geen goed doen.