'Wanbetaling klant oorzaak problemen TCP'

AMSTERDAM (AFN) - Flexmakelaar TCP, die in het nieuws kwam omdat het bedrijf flexmedewerkers van ING niet meer kon betalen, is in de problemen geraakt omdat een andere klant niet betaalde. DeGraaf Contracting en moederbedrijf Luxal lieten sinds midden vorig jaar voor miljoenen aan rekeningen onbetaald, schrijft Het Financieele Dagblad.

DeGraaf Contracting en Luxal werden eind juli door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot betaling van in totaal 5,3 miljoen euro. TCP had sinds juni zzp'ers voor de bedrijven gedetacheerd bij bouwbedrijven als Strukton en BAM.

TCP vroeg eind vorige week uitstel van betaling aan. Dat deed het bedrijf volgens eigenaar Evert van der Weijden om "rust te creëren in een storm". TCP heeft naar eigen zeggen bijna 7 miljoen euro tegoed van DeGraaf.