Omzet Avantium valt tegen, doelen in zicht

AMSTERDAM (AFN) - Chemiebedrijf Avantium heeft in de eerste helft van het jaar minder omzet behaald dan de onderneming zelf had voorzien. Het verlies liep ook verder op, maar de strategische doelen richting de commercialisering van een productieproces voor duurzaam plastic blijven in zicht.

Het Amsterdamse bedrijf kijkt terug op een bewogen halfjaar, waarin het weer volledig eigenaar werd van de technologie voor het produceren van plastic uit plantenresten. Een samenwerking met chemiereus BASF werd beëindigd. Het doel is nu om op eigen kracht een fabriek te bouwen die in 2023 operationeel moet zijn.

Vooralsnog verdient Avantium zijn geld voornamelijk met diensten op het vlak van katalysatoren. De omzet in die tak zakte van 6,4 miljoen naar 5,2 miljoen euro. Dat is volgens de onderneming te wijten aan de timing van de orderintake. Het nettoverlies liep op naar 12,6 miljoen van 6,5 miljoen euro. Dat had te maken met hogere kosten voor de volledige integratie van de voormalige samenwerking met BASF.