Trump verwacht steun van Fed

Persoonlijk vind ik dat Trump het wel goed ziet.



Het is natuurlijk een ongelikte beer, maar wees eerlijk, hij heeft ook een hondenbaan en moet veel leed van zijn voorgangers oplossen om de VS weer self-supporting te maken.



De huidige rente is min of meer gelijk aan de inflatie, logisch dat je het gas even loslaat om nieuwe problemen te vermijden.

Niets mis mee lijkt mij, gewoon even de kat uit de boom kijken.



En ik hoor niemand over Europa...



Wij hebben ook inflatie, Draghi houdt de rente kunstmatig laag en wij teren hierdoor in op onze spaargelden, deze worden met de dag minder waard.



Het is toch te zot voor woorden, je mag er niets van zeggen, maar in mijn ogen is het niets anders dan notoire diefstal, of te wel, het betere graaiwerk om het Zuiden op de been te houden.



Economisch gezien zouden we op dit moment over onze spaarcenten een rentevergoeding moeten krijgen tussen de twee en twee en een half procent, dit zou absoluut passend zijn.



Loop allemaal maar lekker achter de Eurofielen aan als makke schapen, brand Trump maar lekker af, eens zal de afrekening komen en zal het Eurohuis ten gronde gaan.



En dan, dan zijn we alles kwijt...



Het is echter nooit te laat om nog in te grijpen.