Nieuwe baas PLUS werkte bij Jumbo en C1000

UTRECHT (AFN) - Supermarktketen PLUS heeft in Duncan Hoy een nieuwe topman gevonden. Die is nu nog verantwoordelijk voor de grote winkels van de Britse branchegenoot Tesco. Eerder werkte hij onder meer voor Jumbo en C1000.

Hoy (45) gaat per 29 oktober aan de slag bij PLUS. Hij volgt Jan Brouwer op die tot 1 juli leiding gaf aan de keten met ongeveer 260 supermarkten. PLUS is het coöperatieve huis van een kleine 230 zelfstandige supermarktondernemers en hun vestigingen.

De nieuwe topman werkt pas sinds juni 2016 bij Tesco. Hiervoor was hij directeur winkeloperatie bij Jumbo en van 2008 tot 2013 bekleedde hij bij C1000 diverse functies in de marketing en de winkeloperatie. Ook heeft Hoy ooit gewerkt bij strategisch adviesbureau McKinsey.