EU stemt in met grote gasfusie

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie (EC) heeft toestemming gegeven voor de fusie tussen het Duitse Linde en het Amerikaanse Praxair, twee grote producenten van industriële gassen. De commissie stelde wel als voorwaarde dat Praxair een groot aantal onderdelen in Europa afstoot.

Brussel begon een diepgaand onderzoek naar de samenvoeging ter waarde van 45 miljard dollar, waardoor 's werelds grootste leverancier van industriële gassen zal ontstaan. De zorg bestond dat de megafusie de concurrentie op de markt voor industriegassen, medische gassen, specialistische gassen en helium danig zou belemmeren.

Om die zorgen weg te nemen, moest Praxair onder meer zijn Europese gasdivisie van de hand doen. Praxair verkocht in juli zijn Europese bezittingen aan het Japanse Taiyo Nippon Sanso.

Linde kondigde in juli de verkoop aan van een groot aantal Noord- en Zuid-Amerikaanse activiteiten aan om mededingingszorgen in de VS weg te nemen. Niettemin eiste de Amerikaanse toezichthouder FTC begin deze maand dat het Duitse bedrijf nog meer onderdelen zou afstoten. De waarde van de verkochte activiteiten van de fusiepartners dreigt daarmee boven een eerder afgesproken maximumbedrag uit te komen.