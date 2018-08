Topman Specialty Chemicals komt van Axalta

Gepubliceerd op | Views: 443

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe baas van Specialty Chemicals, de afsplitsende speciaalchemietak van AkzoNobel, komt van Akzo-rivaal Axalta. Charlie Shaver treedt aan als topman zodra het bedrijf ergens eind dit jaar volledig losstaat van AkzoNobel.

De benoeming is opmerkelijk omdat Axalta vorig jaar nog in verregaande onderhandelingen was over een samengaan met het verf- en coatingsdeel van het Nederlandse concern. Shaver is sinds 2013 bestuursvoorzitter en topman van Axalta.

Specialty Chemicals werd in maart voor ruim 10 miljard euro verkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle en het Singaporese investeringsfonds GIC. Zo hoopte Akzo zijn aandeelhouders tevreden te stellen. Die begonnen vorig jaar te morren toen de Nederlanders toenaderingen van hun Amerikaanse branchegenoot PPG Industries om het hele bedrijf in te lijven herhaaldelijk afwees. Later klopte Akzo zelf tevergeefs aan bij Axalta voor een fusie.

Prooien en jagers

De speculatie over mogelijke 'prooien' en 'jagers' in de verfbranche is nooit helemaal verdwenen. De gesprekken tussen AkzoNobel en Axalta liepen vast toen Axalta op zijn beurt weer een overnamebod kreeg van het Japanse Nippon Paint. Die poging strandde echter ook.

Shaver begon zijn carrière ooit bij chemiereus Dow Chemical en heeft meer dan 35 jaar ervaring in diverse leidinggevende functies in de petrochemische industrie. De huidige topman van AkzoNobel zelf, Thierry Vanlancker, heeft overigens ook een verleden bij Axalta. Hij had de leiding bij dat bedrijf toen het nog onderdeel was van chemiereus DuPont en was nauw betrokken bij de afsplitsing ervan in 2013.

Overname

Wereldwijd werken er zo'n 10.000 mensen bij Specialty Chemicals. Momenteel wordt hard gewerkt aan het loskoppelen van het onderdeel van de rest van AkzoNobel. Van de circa 5000 Akzo-werknemers in Nederland gaan er 2500 over naar de nieuwe eigenaren. De Europese Commissie beslist uiterlijk 6 september over de overname van het Akzo-onderdeel. De partijen gaan ervan uit dat de overname voor het einde van dit jaar een feit is.

De komst van Shaver betekent dat Werner Fuhrmann, die nu leiding geeft aan de speciaalchemietak, weer terug met pensioen kan. Hij kwam in augustus vorig jaar tijdelijk terug in dienst bij AkzoNobel om Specialty Chemicals door de overgangsfase te loodsen.