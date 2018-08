Klanten weten Estée Lauder te vinden

Gepubliceerd op | Views: 409

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse cosmeticamerk Estée Lauder heeft afgelopen jaar meer omzet geboekt. De huidverzorgings-, make-up- en parfumdivisies groeiden flink, de haarverzorgingstak bleef wat achter. Wisselkoerseffecten gaven de verkoopcijfers extra glans. Voor volgend jaar verwacht Estée Lauder verdere groei. Wel wordt een al aangekondigde reorganisatie duurder dan eerder gepland.

De omzet van Estée Lauder groeide van 11,8 miljard dollar naar 13,7 miljard dollar. Dat was een stijging van 16 procent. De nettowinst viel met 1,1 miljard dollar 11 procent lager uit. Daar was de belastingwijziging in de Verenigde Staten grotendeels debet aan. Zonder de hogere belastinglasten steeg de winst met 22 procent.

Estée Lauder verwacht voor het huidige kwartaal weer een stijging van de winst voor bijzondere lasten van tussen de 9 en 11 procent. Voor de omzet voorziet het bedrijf een groei van 7 tot 8 procent.

Behalve van het gelijknamige cosmeticamerk is Estée Lauder bekend van huidverzorgingsmerken als La Mer en Clinique, make-upmerken als MAC, parfummerken als Jo Malone en Le Labo en haarverzorgingsproducten van Aveda.