BUSSUM (AFN) - Value8 verkoopt zijn belang van 30 procent in Warmako aan oprichter, directeur en meerderheidsaandeelhouder Wouter Koornneef. Dat werd maandag bekendgemaakt. Financiële details werden niet verstrekt, maar volgens de investeerder heeft de overname van het minderheidsbelang tegen boekwaarde plaatsgevonden.

Warmako is een groothandel/distributeur voor huisdierproducten, gespecialiseerd in innovatieve lifestylemerken voor honden en katten. De merkenproducten van Warmako zijn - via verkooppunten - door heel Europa verkrijgbaar.

In mei 2016 nam Value8 een belang in Warmako. Toen bracht Value8 haar verzorgingsmerken Greenfields en Dog’s Stuff in en werd een aanvullende investering in Warmako gedaan. Warmako is de afgelopen jaren verder gegroeid.