Cijferseizoen loopt op zijn einde

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers op het Damrak wacht komende week weer een behoorlijke pluk bedrijfsresultaten. Deze staan wel voornamelijk aan het einde van de week op de agenda. Naast middelgrote bedrijven als BAM, Intertrust, IMCD en Eurocommercial Properties zijn het over het algemeen kleinere ondernemingen die een kijkje in de boeken geven.

De beursweek lijkt rustig te beginnen met een nagenoeg lege agenda op maandag. Wel opent die dag Batenburg Techniek de boeken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt met cijfers over de huizenmarkt.

Ook dinsdag is de nieuwsstroom naar verwachting bescheiden. Die dag volgen in Nederland cijfers over consumentenbestedingen en -vertrouwen. In Duitsland wordt onder meer het vertrouwen onder beleggers gepeild.

VNC

Woensdag mogen aandeelhouders van de Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) beslissen over de nieuwe koers van het bedrijf. Verder worden in de VS onder meer cijfers gemeld over de olievoorraden en de huizenmarkt. Ook worden de inkoopmanagersindices vanuit de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk gepubliceerd en volgen wederom cijfers over de woningmarkt in de VS. Ook worden gegevens gepubliceerd over het consumentenvertrouwen in de eurozone.

Op donderdag barst het cijfergeweld los op Beursplein 5. Meest in het oog springend zijn bouwer BAM en financieel dienstverlener Intertrust. Laatstgenoemde kwam in de vorige maand al met een omzetwaarschuwing. Ook kleinere beursfondsen als Royal Delft, Kardan, RoodMicrotec, Brill, Sif en Ordina komen met cijfers.

ECB

Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) schuift daarnaast donderdag voor het eerst sinds drie jaar aan bij de jaarlijkse bijeenkomst van de Federal Reserve in het Amerikaanse Jackson Hole. Verder zal er aandacht zijn voor cijfers over de economische groei in het Verenigd Koninkrijk.

Vrijdag staan qua bedrijven onder meer vastgoedfonds Eurocommercial en chemicaliëndistributeur IMCD met hun resultaten in de schijnwerpers. De MidKappers krijgen qua cijferpresentatie gezelschap van Kiadis Pharma, Avantium en Groothandelsgebouwen. Verder volgen de laatste dag van de handelsweek onder meer nieuwe definitieve ramingen over groei van de Duitse economie.