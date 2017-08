Top Air Berlin maakt haast met verkoop

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: luchtvaart

BERLIJN (AFN/DPA) - De top van Air Berlin heeft haast met het verkopen van de boedel. Topman Thomas Winkelmann zei tegen Bild am Sonntag dat de verkoop uiterlijk in september moet zijn afgerond om er zo zeker van te zijn dat klanten vertrouwen houden in de luchtvaartmaatschappij. Een verkoop aan slechts één partij is uitgesloten doordat de federale overheid daar voor is gaan liggen.

Air Berlin vroeg eerder deze maand faillissement aan, nadat de Arabische grootaandeelhouder Etihad had laten weten niet langer geld te willen steken in het structureel verlieslatende bedrijf. Dankzij een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro van de Duitse overheid kunnen alle vluchten voorlopig nog doorgaan.

Lufthansa lijkt een belangrijke gegadigde om een deel van de vloot van Air Berlin in te lijven. Ook easyJet, Tuifly, en Thomas Cook-dochter Condor lijken interesse te hebben. Zij zijn echter ontevreden over de aanstelling van de speciale commissie, die over de verkoop beslist. Een van de leden van de commissie is namelijk een vertegenwoordiger van Lufthansa-dochter Eurowings.