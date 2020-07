Bandenmaker Continental merkt dat markt weer aantrekt

Gepubliceerd op | Views: 91

HANNOVER (AFN/DPA/BLOOMBERG) - De Duitse toeleverancier aan de auto-industrie Continental merkt dat de situatie op de automarkt weer aan het verbeteren is. Maar het bedrijf, onder meer bekend van zijn banden en remsystemen, geeft vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis nog geen nieuwe financiële vooruitzichten.

Volgens voorlopige cijfers daalden de opbrengsten in het tweede kwartaal met bijna 40 procent op jaarbasis tot 6,6 miljard euro. Maar in de loop van de periode waren al weer aanzienlijke verbeteringen te zien, aldus Continental. Analisten waren in doorsnee nog uitgegaan van een lagere kwartaalomzet.

De aangepaste winstmarge (ebit) was 9,6 procent negatief. Continental had eerder al aangegeven voor het tweede kwartaal te rekenen op een rode cijfers. Het concern komt volgende maand pas met zijn definitieve kwartaalcijfers naar buiten.

Continental kondigde eerder al kostenbesparingen aan om de impact van de virusuitbraak zoveel mogelijk te compenseren. Zo werd vorige maand bekend dat er wordt gesneden in het dividend aan de aandeelhouders.