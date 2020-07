Philips uitblinker op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 481

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips was maandagmiddag de grote winnaar aan de beurs in Amsterdam, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Beleggers waren daarnaast over de gehele linie positief gestemd en de meeste beursgraadmeters noteerden in de plus. De financiële markten hielden tevens de blik gericht op de EU-top over het coronaherstelfonds die na een moeizaam overleg in het weekeinde weer wordt voortgezet.

Philips dikte 5,8 procent aan en was de grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De maker van medische apparatuur zag de omzet en nettowinst dalen in het afgelopen kwartaal, maar presteerde beter dan analisten hadden verwacht. Ook denkt Philips in de tweede jaarhelft weer te kunnen groeien.

Dankzij de stevige koerswinst van Philips noteerde de AEX-index op Beursplein 5 omstreeks 15.55 uur 0,7 procent in de plus op 578,07 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 769,95 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent. Londen daalde 0,6 procent.

ABN AMRO

ABN AMRO stond onderaan de AEX met een min van 1,6 procent. De beleggersverenigingen VEB en European Investors zijn van plan om namens gedupeerde obligatiehouders van het gevallen Duitse betaalbedrijf Wirecard een schadevergoeding te claimen bij een viertal banken waaronder ABN AMRO en ING (min 0,1 procent).

GrandVision was de grootste daler in de MidKap met een verlies van 4,7 procent. De Frans-Italiaanse brillengigant EssilorLuxottica (min 0,9 procent), die GrandVision wil overnemen, heeft een juridische procedure opgestart omdat de optiekketen weigert inzicht te geven over de impact van de coronacrisis. HAL (min 3,1 procent), de eigenaar van GrandVision, noemt de claims ongegrond.

AstraZeneca

Elders in Europa trok AstraZeneca de aandacht. De Britse farmaceut en de Oxford Universiteit berichtten in het belangrijke wetenschapsblad The Lancet hoe hun onderzoek naar een mogelijk coronavaccin ervoor staat. Beleggers proberen de resultaten nog op waarde te schatten. Aanvankelijk schoot de koers duidelijk omhoog, maar korte tijd later noteerde het aandeel in Londen bijna 1 procent in de min. Het middel van de onderzoekers, AZD1222, is het meest vergevorderde middel dat besmetting met het coronavirus moet voorkomen.

In Parijs won Renault daarnaast bijna 2 procent. De Franse automaker zag de verkopen afgelopen halfjaar met ruim een derde dalen door de coronacrisis, maar stelt de tweede jaarhelft goed te zijn begonnen, mede door de overheidssteun.

De euro stond op 1,1413 dollar tegenover 1,1431 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 40,14 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 42,69 dollar per vat.