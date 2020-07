Sterke omzetdaling en verlies voor uitzender Manpower

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: detachering

MILWAUKEE (AFN) - De Amerikaanse uitzender Manpower heeft in het tweede kwartaal een forse lagere omzet behaald en leed een verlies omdat door de coronacrisis er veel minder vraag was naar tijdelijk personeel. Dat maakte de branchegenoot van Randstad bekend. Ook had het bedrijf te maken met afschrijvingen en herstructureringskosten.

De omzet zakte met 30 procent tot 3,7 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Het nettoverlies bedroeg ruim 64 miljoen dollar tegen een winst van meer van 127 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2019. Manpower zei wel dat de inkomsten tijdens het tweede kwartaal geleidelijk verbetering lieten zien door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel landen, waardoor de vraag naar uitzendkrachten weer aantrekt.