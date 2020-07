Weer flink verlies voor oliedienstverlener Halliburton

Gepubliceerd op | Views: 273

HOUSTON (AFN) - De Amerikaanse oliedienstverlener Halliburton heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw flink verlies geleden vanwege de buitengewoon moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Het nettoverlies bedroeg 1,7 miljard dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar verscheen al een min onder de streep van 1 miljard dollar.

Halliburton kwam met een nieuwe afschrijving van 2,1 miljard dollar op de waarde van bezittingen. De omzet ging met 37 procent onderuit tot 3,2 miljard dollar in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. Vooral op de Amerikaanse thuismarkt had het bedrijf het lastig door de zwakte in de schalieproductie in de Verenigde Staten. Het bedrijf uit Houston heeft duizenden banen geschrapt vanwege de crisis.