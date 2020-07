Betalingsbedrijf Ant wil naar beurzen Hongkong en Shanghai

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN/BLOOMBERG) - Ant Group, de financiële dienstverlener van de Chinese internetreus Alibaba, onderzoekt of het naar de beurzen in Hongkong en Shanghai kan. Het betalingsbedrijf mikt daarbij op een waardering van 200 miljard dollar.

In de laatste financieringsronde in 2018 werd het bedrijf gewaardeerd op 150 miljard dollar. Daarmee is Ant al hoger gewaardeerd dan de meeste bedrijven op Wall Street en het zou kunnen dat het bedrijf bij de beursgang met zijn opbrengst het record van Saudi Aramco van 29 miljard dollar verbreekt.

Het Chinese bedrijf zou ernaar streven 10 procent van zijn aandelen te verkopen via de dubbele notering. In het vierde kwartaal van vorig jaar genereerde het bedrijf ongeveer 2 miljard dollar aan winst. Wanneer de beursgang gaat plaatsvinden, is niet duidelijk.

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van miljardair Jack Ma.