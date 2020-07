Olieconcern Chevron neemt Noble Energy over

Gepubliceerd op | Views: 468

SAN RAMON (AFN/BLOOMBERG) - Het grote Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron neemt zijn kleinere branchegenoot Noble Energy over in een deal ter waarde van 5 miljard dollar. Het is één van de eerste grote overnamedeals in de olie-industrie sinds het uitbreken van de coronacrisis.

De overname wordt geheel afgehandeld in aandelen en moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. Inclusief schuld is met de transactie een bedrag van 13 miljard dollar gemoeid. Noble heeft onder meer activiteiten in het olie- en gasrijke gebied Permian Basin in het zuiden van de Verenigde Staten. Ook Chevron is daar actief.

Vorig jaar verloor Chevron nog de overnamestrijd rond Anadarko Petroleum van rivaal Occidental Petroleum.