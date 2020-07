UBS geeft buy-advies aan PostNL

Gepubliceerd op | Views: 1.460 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse bank UBS gaat PostNL volgen met een buy-advies en een koersdoel van 2,50 euro. UBS stelt dat de zwakte bij de Europese postmarkt gecompenseerd zal worden door sterkere groei bij het afleveren van pakketjes bij consumenten door de coronacrisis.

UBS schrijft verder dat PostNL onvoldoende wordt gewaardeerd voor zijn vrije kasstroom en dat er de mogelijkheid is dat PostNL weer dividend gaat uitkeren. In juni verhoogde PostNL nog zijn prognoses voor het gehele jaar, dankzij de groei bij onlinewinkelen. Het aandeel PostNL noteerde maandag omstreeks 12.30 uur een plus van 3,6 procent op 2,06 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.