'Unilever merkt coronacrisis nu wel in omzet'

AMSTERDAM (AFN) - Consumentenproductenmaker Unilever kreeg in het tweede kwartaal een tik in de omzet te verwerken door de coronacrisis. Dat denken analisten in doorsnee, blijkt uit een consensus die Unilever zelf publiceerde. In het eerste kwartaal, toen het virus in Europa en de Verenigde Staten nog minder invloed had, bleef de omzet van het bedrijf nog vrijwel gelijk.

In het tweede kwartaal verkocht Unilever volgens de verwachting van de marktkenners voor 12,7 miljard euro aan producten als ijsjes, schoonmaakmiddelen en cosmetica. Een jaar eerder was dat nog 13,7 miljard euro.

Als de analistenverwachting uitkomt, zou de omzet over het eerste halfjaar een kleine 25,2 miljard euro bedragen. De onderliggende nettowinst komt volgens de analisten uit op 3,1 miljard euro in de eerste zes maanden. Dat was vorig jaar nog 3,2 miljard euro.

Minder ijs, meer schoonmaakmiddelen

Unilever liet na het eerste kwartaal nog weten dat de verkoop van ijs te lijden had onder de coronacrisis, maar dat er wel veel meer schoonmaakmiddelen werden verkocht. Financieel directeur Graeme Pitkethly gaf toen aan dat de ijstak, die voor een groot deel drijft op ijsjes die buitenshuis worden geconsumeerd, ook in het tweede kwartaal nog te lijden zou hebben onder de coronamaatregelen.

Verder kwam Unilever de afgelopen maanden in het nieuws met de geplande versimpeling van de bedrijfsstructuur, waarmee de onderneming op papier volledig Brits wordt, en een Britse belastingclaim. Het bedrijf veranderde onder druk van de mondiale antiracismebeweging ook de manier waarop zijn witmakende crèmes worden aangeprezen. Daarnaast besloot Unilever voorlopig te stoppen met het adverteren op Facebook en Twitter in de Verenigde Staten vanwege het weinige werk dat die bedrijven doen om haatzaaien en racisme tegen te gaan.