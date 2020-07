'Lagere omzet voor RELX in eerste jaarhelft'

Gepubliceerd op | Views: 347

AMSTERDAM (AFN) - Informatie- en dataleverancier RELX heeft naar verwachting in de eerste helft van dit jaar een lagere omzet behaald. Bij een tussentijds handelsbericht in april werd door RELX al gemeld dat de divisie die vakbeurzen organiseert flink werd geraakt door de coronacrisis omdat evenementen werden geschrapt of uitgesteld. RELX komt donderdag met resultaten over de eerste zes maanden van dit jaar naar buiten.

Volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg komt de omzet uit op 3,6 miljard pond, omgerekend 3,9 miljard euro. In de eerste helft van 2019 was dit nog 3,9 miljard pond. De divisie Exhibitions van RELX, waar vakbeurzen onder vallen, was vorig jaar goed voor 16 procent van de omzet. RELX is bezig in de kosten te snijden bij deze activiteiten. Bij de andere divisies was er volgens het bedrijf in het eerste kwartaal een beperkte impact van de crisis te zien.

Vanwege de onzekerheid over de coronacrisis en de vakbeursdivisie kon RELX geen prognose voor heel 2020 geven. Mogelijk kan de onderneming nu meer duidelijkheid geven over de prestaties in het gehele jaar. Daarnaast maakte RELX in april bekend voorlopig te stoppen met de inkoop van eigen aandelen vanwege de crisis, nadat die maand nog een tranche van 150 miljoen pond was ingekocht. Dit besluit zal later dit jaar onder de loep worden genomen. RELX was van plan om dit jaar voor in totaal 400 miljoen pond eigen aandelen in te kopen.

Daarnaast maakte RELX in de update bekend dat het vanwege de crisis langer zou gaan duren voordat een opvolger is gevonden voor voorzitter Anthony Habgood die met pensioen zou gaan. Habgood blijft nu vanwege de crisis langer aan totdat een opvolger is gevonden, aldus RELX.