'Uiterst moeilijk tweede kwartaal voor Randstad'

AMSTERDAM (AFN) - Uitzendreus Randstad heeft in het tweede kwartaal een harde dreun gekregen van de coronacrisis. Lockdowns of gedeeltelijke lockdowns wereldwijd zorgden voor een vrije val in de vraag naar uitzendwerk, met naar verwachting een veel lagere omzet tot gevolg. Het Nederlandse concern restte daarom niet veel meer opties dan fiks te snijden in de operationele kosten.

Randstad, dat dinsdag voorbeurs de cijfers bekendmaakt, heeft in de afgelopen verslagperiode mogelijk een 33 procent lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Op die omzetdaling wijst althans een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op zijn website heeft gepubliceerd. Onder de streep schrijft het bedrijf vrijwel zeker rode cijfers, zo komt naar voren uit het overzicht. In doorsnee gaan kenners uit van een operationeel verlies (ebita) van 30 miljoen euro en een nettoverlies van 33 miljoen euro.

Als reactie op de coronacrisis kondigde Randstad al bij de eerstekwartaalcijfers aan fiks te snijden in de kosten. Daarbij verwachtte het bedrijf op termijn de helft van het verlies aan brutowinst op te kunnen vangen met kostenreducties. Deze zogeheten recovery ratio zal naar verwachting in het tweede kwartaal tussen de 30 en 40 procent hebben gelegen.

Steun

Daarbij hielpen ook steunpakketten van de overheid, zoals in Nederland de NOW-regeling voor looncompensatie bij tijdelijke werkloosheid. Randstad heeft al aangekondigd geen aanspraak meer te maken op het tweede NOW-pakket, wegens een "licht positieve ontwikkeling in de arbeidsmarkt". Dat betekent ook dat werkloze flexmedewerkers die niet herplaatst zijn sinds 21 juni niet meer werden gecompenseerd.

De reactie van het aandeel Randstad op de beurs hangt dinsdag mogelijk niet zozeer af van de resultaten uit het verleden, maar signalen over de toekomst. Kenners van RBC stelden onlangs dat juist uitzenders goed gepositioneerd zijn om van het vroege herstel van de economie te profiteren. Eerdere schattingen van de analisten voor het tweede kwartaal zouden daarom veel te somber zijn.