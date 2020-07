'Cijfers Philips veel beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft met zijn resultaten over het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen. Analisten van ING zijn door de cijfers dan ook gerustgesteld dat Philips aan zijn doel van een bescheiden groei van omzet en winstmarge kan voldoen. Wel betekent dit "dat de tweede helft van het jaar veel beter zal moeten worden".

De marktvorsers wijzen erop dat met name de winstmarge bij Philips veel beter was dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Ook deed de tak voor consumentproducten het aanzienlijk minder slecht dan verwacht. De zeer sterke orderinstroom en het feit dat ziekenhuizen langzaam weer voorbij corona durven te kijken bieden hoop dat het bedrijf de rest van het jaar de achterstanden kan goedmaken.

Het aandeel Philips stond maandag na een uur handelen 3,7 procent hoger op 45,02 euro. Daarmee was het de grootste stijger van de AEX.