Philips kijkt hoopvol naar tweede jaarhelft

AMSTERDAM (AFN) - Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. De maker van medische apparatuur zei dat bij de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar waarin de omzet en winst door het coronavirus achterbleven bij vorig jaar. Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een "bescheiden" groei van de vergelijkbare omzet en de operationele winstmarge (ebita).

Philips verkocht, net als in de eerste drie maanden, meer CT-scanners, beademingsapparatuur en systemen waarmee patiënten in de gaten worden gehouden. Van die producten, die voor de behandeling van coronapatiënten nodig zijn, werd de productie ook opgeschroefd. Zo steeg het aantal nieuwe orders voor Philips met meer dan een kwart.

Ook de vraag naar echo-apparatuur nam toe. Die wordt door ziekenhuizen ingezet om besmetting met Covid-19 te diagnosticeren. "Die apparaten zijn relatief goedkoop, er zijn draagbare varianten en ze zijn zeer eenvoudig te ontsmetten", benadrukte Philips-topman Frans van Houten.

Andere producten minder vaak besteld

Tegelijkertijd besloten ziekenhuizen in veel delen van de wereld de installatie of bestelling van andere producten op de wat langere baan te schuiven, wat leidde tot minder bestellingen voor andere producten. Dat kwam onder meer omdat de behandeling van andere patiënten dan mensen met het coronavirus op een lager pitje kwam te staan. Ook de vraag naar consumentenproducten zakte, met haast een vijfde. Tegen het einde van het tweede kwartaal zag Philips daar al wel herstel optreden.

Nu de coronacrisis in veel landen onder controle lijkt te zijn, verwacht Philips de bestellingen in de tweede jaarhelft alsnog uit te kunnen leveren. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf signalen dat ziekenhuizen willen zorgen dat ze weerbaarder zijn in het geval van een nieuwe uitbraak, door bijvoorbeeld meer zorg op afstand te bieden en patiënten met slimme systemen in de gaten te houden. Op die manier is minder personeel nodig en kan de rest van de zorg eenvoudiger doorgaan. "Dat zijn trends naar gebieden waar wij sterk gepositioneerd zijn", aldus Van Houten.

De omzet van Philips kwam van april tot en met juni uit op 4,4 miljard euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 210 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 246 miljoen euro.

In het tweede kwartaal zette Philips voor 108 miljoen euro aan kostenbesparingen in de boeken. Het bedrijf wil heel dit jaar het mes zetten in 400 miljoen euro aan kosten.