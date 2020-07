'Juridische procedure rond GrandVision negatief'

Gepubliceerd op | Views: 702

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De juridische procedure die EssilorLuxottica heeft aangespannen tegen GrandVision is negatief voor het sentiment rond de optiekketen. Dat meldde KBC Securities. Kenners van ING denken dat de procedure de koers van het aandeel negatief kan beïnvloeden.

EssilorLuxottica heeft bij de rechtbank in Rotterdam een juridische procedure opgestart tegen GrandVision. Het bedrijf wil hiermee inzicht krijgen in de wijze waarop GrandVision zijn zaken heeft geregeld tijdens de coronacrisis en de mate waarin de optiekketen zich niet zou hebben gehouden aan een ondersteuningsovereenkomst.

KBC verwacht nog steeds dat de overname van GrandVision door EssilorLuxottica doorgaat, maar als dat niet het geval is denkt de bank dat de koers naar 18 euro kan zakken. ING denkt dat door de procedure de kans groter is geworden dat de deal niet doorgaat, of op andere voorwaarden doorgaat.

Koersdoel van 28 euro

KBC blijft bij zijn koopadvies voor het aandeel GrandVision, met een koersdoel van 28 euro. ING blijft bij zijn hold-advies en koersdoel van 28 euro.

Kenners van Bryan Garnier hebben wegens de toegenomen onzekerheid over de deal hun advies voor het aandeel EssilorLuxottica verlaagd van buy naar neutral. De marktvorser denkt dat EssilorLuxottica de voorwaarden van de overname met GrandVision wil aanpassen.

Het aandeel GrandVision noteerde maandag omstreeks 10.20 uur een min van 6,6 procent op 24,00 euro.