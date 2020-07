Philips smaakmaker op lager Damrak

Gepubliceerd op | Views: 547

AMSTERDAM (AFN) - De effectenbeurs in Amsterdam is maandag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine verliezen. De blik bleef gericht op de EU-top over het coronaherstelfonds die na een moeizaam overleg in het weekeinde later op de dag wordt voortgezet. Op het Damrak vielen de kwartaalcijfers van zorgtechnologieconcern Philips in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de min op 570,52 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 760,83 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent.

Philips klom 3 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De maker van medische apparatuur zag de omzet en nettowinst dalen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf denkt in de tweede jaarhelft wel weer te kunnen groeien. Voor heel het jaar denkt Philips nu aan een "bescheiden" groei van de vergelijkbare omzet en de operationele winstmarge.