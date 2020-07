Coronavirus tast omzet en winst Philips aan

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Philips denkt in de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien. De maker van medische apparatuur zei dat bij de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar waarin de omzet en winst door het coronavirus achterbleven bij vorig jaar.

Philips verkocht, net als in de eerste drie maanden, meer ct-scanners, beademingsapparatuur en systemen waarmee patiënten in de gaten worden gehouden. Van die producten, die voor de behandeling van coronapatiënten nodig zijn, werd de productie ook opgeschroefd. Tegelijkertijd besloten ziekenhuizen de installatie of bestelling van andere producten op de wat langere baan te schuiven. Ook zakte de vraag naar consumentenproducten in.

De omzet van Philips kwam van april tot en met juni uit op 4,4 miljard euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 210 miljoen euro. Dat was in het tweede kwartaal van vorig jaar nog 246 miljoen euro.