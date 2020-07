Eigenaar GrandVision noemt claims Essilor ongegrond

Gepubliceerd op | Views: 221

ROTTERDAM (AFN) - HAL Investments, de eigenaar van brillengigant GrandVision (o.a. Pearle en Eye Wish), ziet niets in de juridische procedure die branchegenoot EssilorLuxottica tegen GrandVision heeft aangespannen. "HAL is van mening dat de claims van EssilorLuxottica ongegrond zijn", laat de investeringsmaatschappij zondag weten in een verklaring.

Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica (o.a. Ray-Ban) wil GrandVision overnemen en daarvoor zijn ook al overeenkomsten getekend. Maar volgens Essilor weigert GrandVision te zeggen hoe het bedrijf de impact van de coronacrisis heeft beperkt en heeft het daarmee de 'support agreement' geschonden.

Het Frans-Italiaanse bedrijf kondigde daarom zaterdag aan naar de rechtbank in Rotterdam te stappen om GrandVision te dwingen de gevraagde informatie te geven.