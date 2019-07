Equifax wil hack voor $700 miljoen schikken

Gepubliceerd op | Views: 286

ATLANTA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse kredietbureau Equifax wil voor 700 miljoen dollar (624 miljoen euro) schikken met gedupeerden van de grote hackaanval bij het bedrijf. Bij die cyberaanval in 2017 kregen hackers toegang tot de persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen.

Equifax adviseert over kredietverstrekking aan burgers en bedrijven. In 2017 kregen cybercriminelen na computerinbraak toegang tot bijvoorbeeld BSN-nummers, creditcardgegevens, huisadressen en geboortedata van Amerikanen. Dat leidde tot protesten van consumenten(organisaties) en toezichthouders. Ook de FBI stelde een onderzoek in.

Volgens bronnen stemmen de Federal Trade Commission (FTC) en justitie komende maandag in met het schikkingsvoorstel. Die instanties willen niet reageren op berichten over een op handen zijnde schikking.

De topman van het kredietbureau legde destijds na de onthulling zijn functie neer.