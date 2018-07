'Onderhandelingen cao piloten KLM moeizaam'

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De onderhandelingen over een nieuwe cao voor piloten van KLM verlopen uiterst moeizaam. Volgens ingewijden wordt er tussen de partijen nog wel gepraat, maar lijkt het alles behalve vanzelfsprekend dat er een akkoord zal worden bereikt.

KLM en vertegenwoordigers van pilotenvakbond VNV waren er eerder al wel uit. Naast meer loon waren onder meer afspraken gemaakt over werkdrukverlaging. KLM vroeg tijd om nieuwe piloten op te leiden. Daarmee zou de werkdruk pas per volgend jaar zichtbaar omlaag gaan. Met die toezeggingen ging VNV akkoord, maar de leden van de vakbond floten de onderhandelaars uiteindelijk terug. De werkdruk zou per direct omlaag moeten.

Als extra eis zou nu met terugwerkende kracht om extra vrije dagen zijn gevraagd. Maar aangezien de piloten nodig zijn om de groei van de maatschappij te bewerkstelligen, wordt nu naar verluidt financiële compensatie gezocht.