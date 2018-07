Claimclub ontvankelijk in woekerzaak tegen NN

Gepubliceerd op | Views: 213

UTRECHT (AFN) - Claimorganisatie Wakkerpolis kan doorgaan met een collectieve claim in een woekerpoliszaak tegen Nationale-Nederlanden, onderdeel van NN Group. De rechtbank in Rotterdam verklaarde Wakkerpolis ontvankelijk in de vordering van 3,2 miljard euro namens 400.000 mensen tegen de verzekeraar, zo laat de organisatie weten.

Vorig jaar won NN nog een andere zaak die was aangespannen door een claimorganisatie. De rechtbank oordeelde toen in een door Woekerpolis.nl aangespannen zaak dat NN zijn klanten in het algemeen voldoende had voorgelicht over alle kosten en premies die in rekening konden worden gebracht.