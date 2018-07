Wessanen keldert op groene beursdag

Gepubliceerd op | Views: 869

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs is vrijdag met een kleine winst gesloten. Dat gold duidelijk niet voor voedingsbedrijf Wessanen, dat aan het Damrak fors onderuitging na tegenvallende resultaten. Beleggers verwerkten verder dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over verdere importheffingen tegen China en kritiek op het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 572,20 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 774,84 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent.

Trump zei in een interview met nieuwszender CNBC dat hij bereid is om heffingen in te voeren op álle producten uit China, wat neerkomt op 505 miljard dollar aan handelswaar. De VS en China hebben vooralsnog over en weer voor 34 miljard dollar aan importtarieven opgelegd.

Sligro

Wessanen raakte bij de middelgrote bedrijven ruim een kwart van zijn beurswaarde kwijt na een slechter dan verwacht tweede kwartaal. De natuurvoedingsproducent kampte met ongunstige marktontwikkelingen in met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en stelde zijn verwachtingen voor heel 2018 naar beneden bij.

Groothandelsbedrijf Sligro toonde herstel na de koersval een dag eerder en was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 1,9 procent. Bij de hoofdfondsen stond KPN bovenaan met een winst van 2,1 procent. Grootste daler was uitzendbureau Randstad met een verlies van 3,3 procent.

Euro

Bij de kleinere bedrijven raakte Amsterdam Commodities (Acomo) dik 5 procent kwijt. De thee-, specerijen- en notenhandelaar kampt nog steeds met moeilijke marktomstandigheden. Daardoor zijn de omzet en de winst in de eerste helft van het jaar gezakt ten opzichte van een jaar eerder.

In Parijs won de Franse drankengroep Rémy Cointreau na cijfers 2,8 procent. Skanska verloor bijna 5 procent in Stockholm na een onverwachte winstdaling van het Zweedse bouwbedrijf in het tweede kwartaal.

De euro zat in de lift na de kritiek van Trump op de renteverhogingen van de Federal Reserve. De eenheidsmunt was 1,1705 dollar waard, tegen 1,1601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 69,77 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 72,82 dollar per vat.