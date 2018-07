'Shell praat over verkoop licenties Nigeria'

Gepubliceerd op | Views: 403

ABUJA (AFN) - Olie- en gasconcern Shell is naar verluidt met Heirs Holding in gesprek over de verkoop van twee Nigeriaanse olie-licenties. Het gaat om het gebied waar Shell ook in allerlei milieu- en mensenrechtencontroverses is verwikkeld en met een eventuele deal is mogelijk 2 miljard dollar gemoeid, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Heirs Holding is een bedrijf van de Nigeriaanse olietycoon Tony Elumelu. Het is volgens de bronnen nog niet zeker of het tot een deal komt. Een woordvoerster van Heirs Holding liet weten niet op de hoogte te zijn van de gesprekken. Shell weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven.