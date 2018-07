Europese beurzen omlaag na uitspraken Trump

quote: baloub1 schreef op 20 jul 2018 om 16:24:

Optie expiratie in Nederland. En we gaan al 3 dagen tegen de markt in. Logisch toch! Manupulatie, hoe kom je erbij. Dan zou de AFM toch ingrijpen? Daar zijn ze toch voor?

Ja balen, ik heb ook puts op de aex. Maar tegelijkertijd met de aankoop heb ik enkele weken geleden ook veel longposities sterk gereduceerd. MT was mijn 3e positie en ben blij dat ik die voor 90% van de hand heb gedaan enkele weken geleden.Maar al met al is de index op een smal draagvlak omhoog gegaan. Akzo en Unilever, kwamen beiden met niet zo geweldige cijfers, zeker als je deze in de context plaatst van de overname fantasie die er vorig jaar speelde, waarop beide bedrijven fors omhoog zijn gegaan. Beide zijn niet beter gaan presteren, dus zouden mijns inziens weer terug moeten vallen met een procent of 20, heel raar dat dat nog niet is gebeurd.Omdat de rest van de markt wel corrigeert kan het bijna niet uitblijven dat de Nederlandse beurs wel gaat corrigeren binnenkort, al was het maar omdat de andere beurzen in vergelijking met de aex nu wel erg goedkoop worden.Er is overigens nog wel een andere reden dan manipulatie en dat is omdat Bas Heijink met vakantie is.....tenminste die heeft al sinds maandag niks meer gepost op zijn bijna daaglijkse column. Meestal als Bas met vakantie gaat, beweegt de index contrair aan zijn voorspelling....alsof de index weet wanneer hij met vakantie gaat....Bas predikt al maanden dat de index fors gaat corrigeren in de zomermaanden.