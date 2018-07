Wall Street opent in de min

Gepubliceerd op | Views: 289

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met verlies aan de handel begonnen. Techaandelen waren een positieve uitzondering. Beleggers reageren onder meer op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei dat de VS klaarstaat om álle uit China ingevoerde producten extra te gaan belasten. Verder was er een keur aan bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 25.013 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2802 punten. Techbeurs Nasdaq dikte juist 0,2 procent aan tot 7838 punten.

Bij de bedrijven won Microsoft 2,6 procent. De techreus profiteerde afgelopen kwartaal van een grotere vraag naar onder meer geheugenopslag via het internet. Clouddiensten en softwarepakket Office gaven zowel de omzet als de winst van het technologieconcern een boost.

Honeywell

Industrieel concern Honeywell krikte zijn verwachtingen voor dit jaar nog maar eens op. Volgens het bedrijf werd een uitstekend tweede kwartaal gedraaid, mede dankzij de sterke vraag naar zijn producten vanuit de luchtvaartindustrie, zoals vliegtuigmotoren en cockpitonderdelen. Het aandeel won 2,1 procent.

Branchegenoot GE zag zijn winst kelderen op een hogere omzet en zakte 3,4 procent. Vooral de divisie die zich bezighoudt met energie presteerde overduidelijk minder. Dit werd deels gecompenseerd door de divisies luchtvaart en gezondheid. Topman John Flannery stelt dat de resultaten uit de periode volgens de verwachting van het bedrijf waren.