Randstad-rivaal Manpower krikt resultaten op

MILWAUKEE (AFN) - De Amerikaanse uitzender ManpowerGroup heeft zijn winst en omzet afgelopen kwartaal verder opgevoerd. De resultaten werden onder meer gestuwd door gunstige wisselkoerseffecten. Herstructureringskosten hadden juist een beperkt drukkend effect.

Onder de streep resteerde een winst van ruim 143 miljoen dollar. Dat is bijna 23 procent meer dan een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen zou sprake zijn geweest van een plus van ruim 17 procent. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 2,17 dollar en de opbrengsten dikten met ruim 9 procent aan tot een kleine 5,7 miljard dollar. Gecorrigeerd voor het valuta-effect bedroeg de omzetstijging 4,5 procent.

Topman Jonas Prising sprak van ,,solide resultaten'' in het tweede kwartaal en een ,,goede'' eerste helft van 2018. Hij is ook positief over de toekomst. ,,We verwachten dat de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal zal liggen in de bandbreedte 2,37 tot 2,45 dollar, inclusief een geschatte ongunstige valuta-impact van 5 dollarcent", aldus de uitzendbaas.