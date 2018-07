'Wisselkoersen zitten omzet Philips dwars'

Gepubliceerd op | Views: 352

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft naar verwachting in het tweede kwartaal een stabiele omzet behaald in vergelijking met een jaar geleden. Het zorgtechnologieconcern voerde de omzet op eigen kracht op, maar had wel te maken met de effecten van wisselkoersen en desinvesteringen. Maandag voorbeurs opent Philips de boeken.

Volgens een consensus van analistenschattingen die Philips op de eigen website heeft geplaatst, wordt op een omzet gerekend van ruim 4,3 miljard euro, nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De consensus voor de onderliggende groei bedraagt 4,7 procent, met autonome groei bij alle divisies. Philips heeft laten weten dat er op de omzet over het afgelopen kwartaal een negatief effect zal zijn van 4 procent door wisselkoersen en desinvesteringen. Voor heel 2018 wordt een negatief effect van 2 procent op de omzet verwacht.

Het aangepaste bedrijfsresultaat wordt geraamd op 481 miljoen euro, tegen 439 miljoen euro een jaar eerder. De operationele winstmarge zou uitkomen op 11,1 procent. Dat was vorig jaar 10,2 procent.

Inval

Philips is de afgelopen tijd op overnamepad geweest. Zo werd in juni de overname gemeld van EPD Solutions, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door mijlpaalbetalingen. Philips treft na afronding van de overname een voorziening van 210 miljoen euro voor de mijlpaalbetalingen. Ook wordt het Britse Remote Diagnostic Technologies (RDT) overgenomen, voor een niet genoemd bedrag.

Naast de cijfers zal de aandacht van beleggers ook uitgaan naar de inval bij een kantoor van Philips in Brazilië begin juli. De doorzoeking hangt samen met een onderzoek naar vermeende kartelafspraken bij medische systemen. Een medewerker van Philips is aangehouden. Philips heeft aangegeven mee te werken aan het onderzoek.

Ook werd eerder deze maand bekend dat Philips rekening houdt met een nieuwe boete van de Europese Commissie. Het bedrijf zette 30 miljoen euro opzij vanwege een al jaren lopend onderzoek naar het bedrijf. De commissie bekijkt of Philips de prijzen van consumentenelektronica in de periode november 2011 tot november 2013 onrechtmatig heeft opgekrikt.