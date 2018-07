'VDL neemt Siemens Hengelo over'

Gepubliceerd op | Views: 680

HENGELO (AFN) - Siemens Hengelo wordt overgenomen door het Nederlandse industriële concern VDL. Met de overname blijven alle 470 vaste arbeidsplaatsen in Hengelo behouden. Het personeel werd vrijdagochtend ingelicht, zo meldden vakbonden CNV en De Unie. Een woordvoerder van VDL wilde nog niet op de kwestie reageren.

Bij de locatie van Siemens in Hengelo worden gasturbines gebouwd. Siemens kondigde in november vorig jaar aan de vestiging op termijn te willen sluiten. Het Duitse industrieconcern wees daarbij op de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt en wil zich meer gaan richten op duurzame energie.

De Unie is blij met de overname door VDL, vooral omdat alle vaste medewerkers mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Ook bij CNV noemen ze het Eindhovense VDL een ,,goede naam". De bonden worden later op vrijdag verder bijgepraat over de plannen.

Reorganisatie

Begin dit jaar liet minister van Economische Zaken Eric Wiebes nog weten dat twee bedrijven in concrete gesprekken waren verwikkeld met Siemens over een overname van de fabriek in Hengelo. De inzet van de gesprekken was om de werkgelegenheid in de regio zo veel als mogelijk in stand te houden en de activiteiten te behouden.

De voorgenomen sluiting van de locatie in Hengelo hing samen met een bredere reorganisatie bij Siemens waarbij duizenden arbeidsplaatsen verloren gaan. Tientallen medewerkers in Hengelo gingen in november vorig jaar nog naar Den Haag met een petitie. Zij wilden dat de landelijke politiek zich hard zou maken voor behoud van de productielocatie. Omdat ook toeleveranciers hard geraakt zouden worden door sluiting, stonden volgens de aanbieders van de petitie in totaal tussen de 1500 en 2000 banen in Twente op het spel.