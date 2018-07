'Openingsverlies voor Damrak'

Geld zijn we al kwijt, sinds Trump intrede, maar ook weer meer waard geworden. Inflatie van 2%.....



Je kunt het zo aanvoelen.



CAO onderhandelingen over loonstijging

Gas prijs omhoog

Olieprijs omhoog

Belastingen omhoog

Reizen omhoog



Dan pak je wel de 2% inflatie....

Dat is ook kunstmatig de prijzen omhoog knallen want iedereen wil meer verdienen.



Je wint wat en je verliest wat.

That's the way of life en handel in aandelen.....



En om nou de goeroe te zijn en mensen waar te schuwen dat er een meltdown komt, dat moeten de beleggers zelf beoordelen aan de hand van de economie en nieuwsgaren...



Je kunt niet altijd voor de mensen waken.



En Trump is een narcist en brengt meer ellende dan verbetering.

Alleen er is niemand die het gevecht aandurft omdat wij Amerika nodig hebben ingeval van oorlog...

Daar draait het om.....

Als Europe volledig onafhankelijk is en zelf een leger op de been heeft, dan wordt China, India, Europa de wereldmacht met in totaal 3,3 miljard aan consumptie tegen 300 miljoen inwoners in Amerika.



We moeten wachten tot Trump van de buhne is.....