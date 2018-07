Gepubliceerd op | Views: 586

PARIJS (AFN) - Het Franse technologieconcern Thales ligt op koers met de voorgenomen overname van de in Amsterdam genoteerde digitale beveiliger Gemalto. Volgens het bedrijf zou de aankoop voor het einde van dit jaar afgerond moeten worden, als alle toezichthouders hebben ingestemd.

Thales lanceerde zijn bod, van 51 euro per aandeel inclusief dividend, eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto. Donderdag werd nog gemeld dat de Europese Commissie zich bij de overname zorgen zou maken om een mogelijke monopoliepositie van Thales en de zaak dus onderzoekt. Het onderzoek is een reactie op een weigering van Thales om concessies te doen naar aanleiding van die zorgen, aldus de berichten.

Thales meldde dat de omzet in de eerste helft van dit jaar op jaarbasis met bijna 5 procent is gestegen naar 7,45 miljard euro. De aangepaste nettowinst klom met 39 procent tot 539 miljoen euro.