AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft een minderheidsbelang in het Pakistaanse lng-onderdeel van Engro genomen. Het gaat om een belang van 29 procent in Elengy Terminal Pakistan, zo meldde het in Amsterdam genoteerde bedrijf. Financiële details zijn niet gemeld.

Vorige maand werd al bekend dat Vopak een belang wilde hebben in de lng-infrastructuur van Elengy Terminal Pakistan in Port Qasim, die grenst aan de Engro Vopak chemieterminal.

Volgens Vopak-topman Eelco Hoekstra past de stap uitstekend in de ambitie om te groeien en het serviceaanbod in lng te diversifiëren.