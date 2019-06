Gepubliceerd op | Views: 221

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktketen Walmart heeft voor 282 miljoen dollar een grote corruptiezaak geschikt. Het Amerikaanse concern lag onder vuur van autoriteiten omdat het anticorruptiewetgeving schond met dubieuze praktijken en regelingen in landen als Brazilië, Mexico, China en India. De zaak kwam in 2012 aan het licht.

's Werelds grootste retailer stemde in met een boete van 144 miljoen dollar van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, omdat het bedrijf niet voldoende deed corruptie te voorkomen. Daarbovenop kwam een bedrag van 138 miljoen dollar vanwege aanklachten van justitie in de VS.

Volgens de SEC zouden dochterondernemingen van Walmart in de genoemde landen zaken hebben gedaan met tussenpersonen, van wie niet kon worden aangetoond dat ze zich hielden aan anticorruptiewetgeving. Het concern zou ook verschillende waarschuwingen in de wind hebben geslagen. Ook was Walmart te traag met het instellen van scherpere interne controles.