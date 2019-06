Winsten op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 475 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn donderdag met plussen gesloten. Tegen het einde van de sessie liepen de winsten wel iets terug. Dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten de deur op een kier zette voor eventuele renteverlagingen in de toekomst zorgde voor optimisme. Verder bleef de aandacht uitgaan naar de oplopende spanningen tussen Iran en de VS. Zo zaten de olieprijzen in de lift na het nieuws dat Iran een Amerikaanse 'spion-drone' heeft neergeschoten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 563,71 punten. De MidKap steeg een fractie tot 771,81 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 0,4 procent. Londen won 0,3 procent. De Bank of England besloot de rente ongemoeid te laten en verlaagde zijn verwachtingen voor de groei van de Britse economie in het tweede kwartaal.

Biotechnologiebedrijf Galapagos was koploper in de AEX met een winst van 2 procent. Financieel concern ING sloot de rij met een verlies van 2,8 procent.

Bezorgmaaltijden

Delivery Hero kreeg er bijna 10 procent bij in Frankfurt. Het Duitse maaltijdbestelbedrijf heeft zijn omzetprognose voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld na beter dan verwachte prestaties in het lopende tweede kwartaal. Concurrent Takeaway verloor 0,4 procent in Amsterdam.

In Londen raakte Dixons Carphone 5,1 procent kwijt. De Britse retailer waarschuwde voor aanzienlijke verliezen in zijn mobiele activiteiten omdat consumenten minder vaak een nieuwe telefoon kopen en overschakelen naar goedkopere contracten.

Stakingen

Deutsche Bank verloor 2,6 procent. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of de grootste bank van Duitsland de wetgeving heeft nageleefd om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen. Branchegenoot Natixis kelderde in Parijs bijna 12 procent, nadat Morningstar zijn advies introk voor een investeringsfonds van H2O Asset Management, waar de Franse bank deels eigenaar van is.

Lufthansa verloor in Frankfurt 0,7 procent. Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij kondigde een staking in de zomervakantie aan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 5,4 procent tot 56,68 dollar. Brentolie werd 3,9 procent duurder op 64,19 dollar per vat. De euro was 1,1275 dollar waard, tegen 1,1220 dollar een dag eerder.