Gepubliceerd op | Views: 234

BUNNIK (AFN) - BAM heeft een nieuwe klus gekregen in het Verenigd Koninkrijk. De University of Lincoln heeft de beursgenoteerde bouwer aangesteld voor de volgende fase van de bouw van de Lincoln Medical School. Hierbij zal worden samengewerkt met de Britse universiteit zelf en met het samenwerkingsverband Perfect Circle.

Tot de te bouwen onderdelen behoren onder meer collegezalen, laboratoria, een wetenschappelijke bibliotheek en een speciale tuin. Met de bouw is circa 21 miljoen pond gemoeid, omgerekend bijna 24 miljoen euro. De werkzaamheden starten later dit jaar en de oplevering is naar verwachting in het voorjaar van 2021. BAM heeft de afgelopen jaren al vaker gewerkt bij de University of Lincoln.