'Rentehoop bezorgt Wall Street hogere opening'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse effectenbeurzen staan donderdag naar verwachting voor een flink hogere opening. De mogelijkheid van een renteverlaging door de Federal Reserve later dit jaar, geeft steun aan het sentiment. Daardoor komen de grote beursindexen weer in de buurt van de recordwaarden. Verder zijn alle ogen gericht op zakelijke berichtenapp Slack, die zijn beursdebuut maakt.

De Fed hield tijdens zijn rentebesluit de rente op hetzelfde niveau. Wel zetten de bestuurders van het stelsel van Amerikaanse centrale banken de deur op een kier voor een mogelijke renteverlaging later dit jaar. Handelaren speculeren dat dit al in juli zou kunnen gebeuren.

Slack maakt zijn langverwachte entree op Wall Street. De zakelijke berichtendienst is populair bij veel bedrijven en komt op de beurs terecht via een zogeheten direct listing. Bij die methode, waar Spotify eerder ook gebruik van maakte, worden geen nieuwe aandelen door banken in de markt gezet. In plaats daarvan kunnen de bestaande aandeelhouders door de nieuwe notering hun aandelen te gelde maken.

Oracle

Boeing stond in de belangstelling omdat het bedrijf zei met meerdere luchtvaartmaatschappijen in gesprek te zijn over bestellingen voor de 737 MAX. Eerder deze week bestelde British Airways-moeder IAG 200 stuks van het aan de ketting gelegde toestel. Dat was de eerste bestelling sinds een fatale crash met een Ethiopian Airways-vliegtuig eerder dit jaar.

Oracle staat voor een hogere opening na kwartaalcijfers. Met name de vooruitzichten voor het huidige kwartaal waren hoger dan verwacht en vielen in goede aarde. Afgelopen periode stegen de omzet en de winst. Vooral met clouddiensten deed het softwareconcern goede zaken.

Carnival

Supermarktketen Kroger maakte beter dan verwachte cijfers bekend. Met name de online verkopen lieten groei zien. Kroger herhaalde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Cruisebedrijf Carnival gaf een winstwaarschuwing vanwege een plotseling verbod op cruises naar Cuba door de regering-Trump. Ook verwacht het bedrijf dat de ticketprijzen de komende tijd zullen dalen.

Olive Garden

Restaurantbedrijf Darden, vooral bekend van de keten Olive Garden, deed het minder goed dan verwacht en kan ook rekenen op een daling. Wel groeiden de winst en vergelijkbare omzet.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,2 procent hoger op 26.504,00 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 2926,47 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7987,32 punten.