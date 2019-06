'Akzo mogelijk in beeld bij verkoop Axalta'

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - AkzoNobel kan in beeld komen bij een eventuele overname van de Amerikaanse verfproducent Axalta Coating Systems, die heeft aangegeven zijn opties te onderzoeken waaronder een verkoop van de onderneming. Dat schrijft Kepler Cheuvreux in een rapport.

Axalta kan ook doorgaan met het uitvoeren van het huidige strategische plan of het verschuiven van investeringen, zo meldde het bedrijf woensdag. Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.

Kepler Cheuvreux is van mening dat Axalta perfect zou passen bij AkzoNobel, maar dat wel activiteiten op het gebied van lakken voor auto's verkocht zouden moeten worden bij een eventuele overname. Beide bedrijven hebben namelijk leidende posities op die markt, aldus de beleggingsadviseur.

Het advies voor AkzoNobel staat op reduce. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 12.10 uur een plus van 1,4 procent op 82,59 euro.